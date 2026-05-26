Žiar nad Hronom hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie školskej jedálne
Žiar nad Hronom 26. mája (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie jedálne v Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2 za viac ako 1,059 milióna eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je realizácia stavebných a montážnych prác. Cieľom obnovy je zvýšiť energetickú hospodárnosť objektu, znížiť spotrebu energie a prevádzkových nákladov, zlepšiť technický stav budovy a jeho vnútorného priestoru či zabezpečiť bazbariérový prístup.
„Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby primárnej energie verejnej budovy o 86,97 percenta,“ uviedlo mesto s tým, že ponuky môžu záujemcovia predkladať do 9. júna.
Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková v tejto súvislosti doplnila, že projekt bude mesto financovať z dotácie, ktorú vo výške viac ako 1,073 milióna eur získalo z Environmentálneho fondu. Spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent z oprávnených nákladov projektu, pričom celková suma za rekonštrukciu objektu bude známa až po ukončení verejného obstarávania.
