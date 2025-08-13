< sekcia Regióny
Horúčavy v Žiari nad Hronom pomáhajú zvládať fontány aj kropenie ulíc
V meste sú tiež funkčné tri fontány, ktoré sú zapnuté každý deň od 10.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. augusta (TASR) - Počas horúcich letných dní nájdu obyvatelia a návštevníci Žiaru nad Hronom ovlaženie pri niekoľkých fontánach, v letnom pavilóne s vodnou hmlou a k dispozícii majú aj niekoľko pitných fontán. Počas horúčav nechýba v meste ani kropenie ulíc.
Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková priblížila, že osvieženie nájdu obyvatelia v letnom pavilóne v centre mesta, kde je inštalovaná vodná hmla. V meste sú tiež funkčné tri fontány, ktoré sú zapnuté každý deň od 10.00 do 20.00 h.
Jedna z nich sa nachádza priamo v letnom pavilóne, druhá pri hoteli v centre mesta, kde je aktuálne dovolený aj vstup do nej. Tretia fontána je situovaná v Parku Štefana Moysesa. Na rovnakých miestach sú rozmiestnené aj fontány s pitnou vodou.
„K opatreniam pristúpili aj Technické služby mesta, ktoré pravidelne polievajú ulice v čase, keď teplota ovzdušia presiahne 30 stupňov Celzia a nie je predpoveď dažďa,“ poznamenala Šovčíková s tým, že polievacie auto kropí ulice naprieč celým mestom.
Podotkla, že ak je komunikácia príliš horúca, voda sa odparí rýchlo a cesta vyzerá, akoby ju nepoliali. „Dôležité však je, že vlhkosť mierne ochladzuje vzduch. Polievanie ulíc však nikdy nenahradí dážď, ktorý spôsobí celoplošné ochladenie,“ podotkla.
Šovčíková dodala, že na mestskom úrade z dôvodu horúčav k skráteniu pracovnej doby nepristúpili, nakoľko je väčšina priestorov úradu už klimatizovaná. „Naopak, prispôsobili otváraciu dobu úradu potrebám obyvateľom aj v týchto teplotách,“ doplnila.
Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková priblížila, že osvieženie nájdu obyvatelia v letnom pavilóne v centre mesta, kde je inštalovaná vodná hmla. V meste sú tiež funkčné tri fontány, ktoré sú zapnuté každý deň od 10.00 do 20.00 h.
Jedna z nich sa nachádza priamo v letnom pavilóne, druhá pri hoteli v centre mesta, kde je aktuálne dovolený aj vstup do nej. Tretia fontána je situovaná v Parku Štefana Moysesa. Na rovnakých miestach sú rozmiestnené aj fontány s pitnou vodou.
„K opatreniam pristúpili aj Technické služby mesta, ktoré pravidelne polievajú ulice v čase, keď teplota ovzdušia presiahne 30 stupňov Celzia a nie je predpoveď dažďa,“ poznamenala Šovčíková s tým, že polievacie auto kropí ulice naprieč celým mestom.
Podotkla, že ak je komunikácia príliš horúca, voda sa odparí rýchlo a cesta vyzerá, akoby ju nepoliali. „Dôležité však je, že vlhkosť mierne ochladzuje vzduch. Polievanie ulíc však nikdy nenahradí dážď, ktorý spôsobí celoplošné ochladenie,“ podotkla.
Šovčíková dodala, že na mestskom úrade z dôvodu horúčav k skráteniu pracovnej doby nepristúpili, nakoľko je väčšina priestorov úradu už klimatizovaná. „Naopak, prispôsobili otváraciu dobu úradu potrebám obyvateľom aj v týchto teplotách,“ doplnila.