Hospodárenie Žiaru nad Hronom skončilo vlani s prebytkom
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. apríla (TASR) - Hospodárenie mesta Žiar nad Hronom skončilo v minulom roku s prebytkom vo výške viac ako 493.000 eur. „Tieto prostriedky pôjdu do rezervného fondu mesta a fondu rozvoja bývania,“ priblížil vedúci odboru ekonomiky a financovania žiarskeho mestského úradu Martin Sebechlebský.
Prevod týchto prostriedkov a aj záverečný účet mesta za rok 2025 schválili na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva žiarski poslanci. Sebechlebský v tejto súvislosti informoval, že bežný rozpočet mesta skončil s prebytkom 528.000 eur a kapitálový rozpočet so schodkom 513.000 eur.
Sebechlebský doplnil, že z celkového objemu výdavkov vo výške 26 miliónov eur išlo najviac prostriedkov, a to vo výške viac ako 11,3 milióna eur, do oblasti školstva, potom na vnútornú správu, správu majetku mesta, životné prostredie, infraštruktúru, ako aj na sociálnu oblasť, kultúru a šport.
Hospodárenie mesta v minulom roku zároveň označil za stabilné, s prebytkovým výsledkom po úpravách a nízkou mierou zadlženosti. Uviedol, že úverové zaťaženie mesta je na úrovni 8,35 percenta bežných príjmov predchádzajúceho obdobia, čo znamená, že mesto funguje stále s nízkym zadlžením a je schopné získať aj ďalšie úvery.
„Zároveň máme obrovské investičné aktivity. Na 17-tisícové mesto sme vynaložili viac než 3,4 milióna eur na investičné aktivity, čo je dosť významný podiel, a zároveň rastie aj hodnota majetku mesta,“ zhodnotil Sebechlebský. Medzi najvýznamnejšie investície patrila podľa jeho slov napríklad stále prebiehajúca rekonštrukcia biskupského kaštieľa. Mesto síce na tento účel získalo prostriedky z plánu obnovy, no na projekt vynakladá aj vlastné prostriedky. Celkovo realizovalo mesto viac ako 24 projektov, boli medzi nimi aj vodozádržné opatrenia na miestnych školách či rozšírenie parkoviska na Hviezdoslavovej ulici.
