K cintorínu v Žiari nad Hronom povedie nový prístupový chodník

Žiar nad Hronom 17. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom aktuálne prebiehajú práce na výstavbe nového prístupového chodníka na miestny cintorín. Chodník, ktorého súčasťou budú aj tri oddychové zóny, má za cieľ zjednodušiť prístup najmä starším ľuďom a tým, ktorí majú problémy s využívaným súčasných plechových schodov v svahovitom terénne.



Požiadavka vybudovať novú prístupovú trasu prišla podľa primátora Petra Antala od samotných obyvateľov, ktorí mali problémy s prechodom po strmých schodoch. "Dlhodobo sme riešili, akým spôsobom to vyriešiť. Nakoniec prišiel projektant s návrhom kľukatej cestičky cez les," priblížil Antal.



Chodník bude betónový a osvetlený. Po celej jeho dĺžke bude osadené zábradlie. Napájať sa bude na už existujúci chodník. Jeho súčasťou budú aj tri oddychové zóny vybavené lavičkami, smetným košom a informačnou tabulou s QR kódom, pomocou ktorého sa budú môcť prechádzajúci dozvedieť niečo viac o významných osobnostiach mesta a tiež jeho histórii.



Realizácia by mala podľa primátora potrvať do polovice novembra. Na vybudovanie chodníka vyčlenili žiarski poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 84.000 eur, sumou 40.000 eur podporilo jeho realizáciu aj občianske združenie Žiarska kotlina.