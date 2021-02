Žiar nad Hronom, Kremnica a Žarnovica v pondelok školy neotvoria

Žiar nad Hronom 7. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom v pondelok (8. 2.) svoje školy a škôlky neotvorí. Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvádza to na svojej oficiálnej webstránke.



„Na základe odporúčania okresného krížového štábu zo dňa 5. februára a zohľadnenia aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, ale aj v okrese Žiar nad Hronom sme prijali rozhodnutie, že od budúceho týždňa sa základné a materské školy v meste neotvoria,“ informuje mestský úrad občanov.



Zatvorené ostávajú aj školy v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom. Základné školy Pavla Križku a na Angyalovej ulici od pondelka mesto neotvorí. „Obe základné školy pokračujú od 8. februára v dištančnom vzdelávaní, rovnako by mala postupovať aj Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu. Materská škola na Dolnej ulici a jej elokované pracovisko na Ulici Juraja Langsfelda budú od pondelka tiež uzavreté. Neotvára sa ani zberná trieda,“ dodáva kremnická samospráva na svojej internetovej stránke.



V dištančnom vzdelávaní od pondelka naďalej pokračujú aj žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl v meste Žarnovica. Materská škola na ulici Andreja Sládkoviča bude v prevádzke naďalej v obmedzenom režime len pre rodičov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ich práca im neumožňuje pracovať z domu. Prevádzka škôlky bude od 6.30 do 15.30 h a platí to aj pre elokované triedy. „Základná umelecká škola v Žarnovici naďalej vyučuje dištančnou formou,“ uzatvára mesto na svojej oficiálnej webstránke.