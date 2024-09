Žiarske plážové kúpalisko prilákalo počas leta viac ako 35.300 ľudí

Žiar nad Hronom 10. septembra (TASR) - Žiarske plážové kúpalisko navštívilo počas tohtoročnej letnej sezóny viac ako 35.300 návštevníkov. Boris Murín, konateľ spoločnosti BM Group SVK z Hliníka nad Hronom, ktorá toto leto kúpalisko prevádzkovala, hodnotí uplynulú sezónu pozitívne.



Murín priblížil, že kúpalisko v Žiari nad Hronom plánovali otvoriť už od 1. júna, no pre nepriaznivé počasie otvorili jeho brány nakoniec neskôr. "Všetko sme mali pripravené, no viac-menej každý deň pršalo, takže sa to nedalo. Nič iné sme nerobili, len sme chodili do areálu kosiť," uviedol.



Daždivé počasie však vystriedali dlhodobé teplá, a tak bolo počasie počas prázdninových mesiacov pre kúpalisko nakoniec veľmi priaznivé. Denne tam zavítalo priemerne 1000 návštevníkov, počas najhorúcejších dní sa prišlo do bazénov schladiť až 1400 ľudí.



Svoje podľa Murína zohrala aj ponuka akcií, ktoré pre návštevníkov vymysleli. "Dvakrát do týždňa sme robili vodný aerobik, ktorý sa veľmi uchytil. Najprv sa ľudia hanbili, no v auguste už tancoval celý bazén," zhodnotil. Na kúpalisku takisto robili večerné kúpania či kúpanie s hudbou. "Celý deň tu bol DJ a hral ľuďom na želanie. Každý si mohol prísť dať zahrať," priblížil.



Kúpalisko bolo pre pekné počasie otvorené nakoniec do 1. septembra a nie do konca augusta, ako pôvodne malo byť. Aj keď počasie počas prvých septembrových dní tento rok na Slovensku kúpaliskám prialo, žiarske ostalo zatvorené. Personál kúpaliska totiž v prevažnej miere tvorili študenti, ktorí nastúpili do škôl, a tak by nový prevádzkovateľ nemal jeho chod ako zabezpečiť.



Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom je v správe mestských Technických služieb. Tento rok sa mesto rozhodlo prenajať areál súkromnej spoločnosti, a to z toho dôvodu, aby mohla byť počas leta otvorená aj plaváreň. Doteraz totiž vždy počas letnej sezóny plaváreň uzavreli a personál sa presunul na kúpalisko.