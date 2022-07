Nadpriemerné tržby: Kúpalisku v Žiari nad Hronom horúčavy prajú

Žiar nad Hronom 28. júla (TASR) – Plážovému kúpalisku v Žiari nad Hronom vlny horúčav v uplynulých týždňoch priali. Ak sa teplé počasie udrží do konca prázdnin, tohtoročná sezóna by mohla byť z pohľadu návštevnosti veľmi úspešná. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom Igor Rozenberg.



"Jún bol pre tržby mimoriadne dobrý. Najväčšia návštevnosť v tejto sezóne bola zatiaľ na úrovni asi 1600 platiacich ľudí," priblížil Rozenberg. Ako dodal, voda na žiarskom kúpalisku nie je ohrievaná a návštevnosť preto vo veľkej miere závisí práve od počasia.



"Ak sa situácia výrazným spôsobom nezmení, táto sezóna by mohla byť minimálne tak dobrá a možno aj lepšia, ako bola tá predchádzajúca," skonštatoval Rozenberg. Na žiarske kúpalisko minulý rok zavítalo viac ako 27.000 ľudí, v roku 2020 takmer 23.000 a v roku 2019 jeho služby využilo vyše 24.400 návštevníkov.



Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom pozostáva z detského, veľkého plaveckého a veľkého neplaveckého bazéna, bazénové plochy majú celkovú kapacitu viac ako 1100 návštevníkov. Súčasťou areálu je tiež 43 metrov dlhý tobogan. Kúpalisko je v júli a auguste otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h.