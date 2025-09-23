< sekcia Regióny
Budovu v Žiari nad Hronom chcú vyradiť zo zoznamu pamätihodností
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. septembra (TASR) - Budovu Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom chce tunajšia samospráva vyradiť zo zoznamu pamätihodností mesta. Dôvodom je jej plánovaná rekonštrukcia, po ktorej bude architektonická podoba objektu výrazne transformovaná. Vyradenie budovy zo zoznamu budú žiarski poslanci schvaľovať na svojom septembrovom zasadnutí.
Ako mesto uvádza v dôvodovej správe, budovu v roku 2022 zaradili do zoznamu z dôvodu jej unikátnej architektonickej a urbanistickej hodnoty v kontexte vývoja mesta. „V súčasnosti je objekt hlavným priestorom na kultúrne a spoločenské podujatia v meste a zároveň významným verejným objektom so značnou prevádzkovou náročnosťou,“ konštatuje.
Mesto v súčasnosti pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie budovy, ktorý je zameraný na zníženie jej energetickej náročnosti. Tá bude mať za následok aj to, že vonkajší výraz objektu sa výrazne zmení. Zmeny sa totiž dotknú fasády a povrchových úprav, ako aj dvier a okien. Budova tak podľa samosprávy prestane spĺňať atribúty pamätihodnosti v zmysle platných kritérií, keďže jej pôvodná architektonická podoba bude výrazne transformovaná.
„Keďže MsKC plní predovšetkým funkciu verejnej inštitúcie a jeho každodenná prevádzka je spojená s vysokými nákladmi na energie, je v záujme mesta uprednostniť riešenie vedúce k dlhodobej hospodárnosti a udržateľnosti,“ argumentuje mesto.
