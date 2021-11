Rozsvietenie stromčeka v Žiari nad Hronom si verejnosť neužije

Žiar nad Hronom 18. novembra (TASR) – Samospráva Žiaru nad Hronom pripravuje mikulášsky sprievod mestom s konským záprahom, uskutočniť by sa mal v predvečer sviatku svätého Mikuláša. Ako však mesto informovalo na svojom oficiálnom webe, tradičné podujatie v podobe rozsvietenia vianočného stromčeka na Námestí Matice slovenskej tento rok nebude.



„Oproti minulému roku doplníme trasu sprievodu o niekoľko ďalších ulíc, aby sme uspokojili ešte viac detičiek, a najmä rodičov. Sprievod bude tvorený z klasických zimných postáv, ako sú čerti, anjeli, ale nebude chýbať ani snehová kráľovná a ďalšie obľúbené postavy,“ uviedol producent Mestského kultúrneho centra (MsKC) Janko Kulich. Ako dodal, návrh trasy mikulášskeho sprievodu zverejnia s dostatočným predstihom, aby ho verejnosť ešte mohla pripomienkovať.



Súčasťou tohtoročnej vianočnej výzdoby na Námestí Matice slovenskej budú ozdoby na pouličnom osvetlení, betlehem či veniec so sviečkami umiestnený na fontáne. Chýbať nebude ani vianočný stromček, ktorý by mal na námestí pribudnúť 25. novembra. Rozsvieti ho tradične Mikuláš so svojím sprievodom, mesto však avizuje, že to bude bez prítomnosti verejnosti.



„Už minulý rok nám ukázal, aká nebezpečná je táto časť akcie, na ktorej sa v jednom momente zídu stovky ľudí na námestí. Hromadné podujatia nie sú povolené. Nie je to bezpečné, a preto sprievod námestím len prejde bez zastavenia a stromček aj ozdoby v meste sa zapnú automaticky,“ vysvetlil Kulich. MsKC žiada verejnosť o pochopenie a verí, že k organizácii sviatočných podujatí sa bude môcť vrátiť opäť budúci rok.