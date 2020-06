Žiar nad Hronom má hotovú projektovú dokumentáciu na obnovu MsKC

Žiar nad Hronom 15. júna (TASR) - Žiarska samospráva má hotovú projektovú dokumentáciu na obnovu mestského kultúrneho centra (MsKC). V súvislosti s jeho aktuálnym stavom už dlhšie hovorí o potrebe rekonštrukcie. Vlani sa jej podarilo spraviť v objekte menšie investície, prostriedky na kompletnú obnovu obvodového plášťa však stále hľadá z externých zdrojov.



Žiarsky primátor Peter Antal priblížil, že v rámci projektovej dokumentácie je jedna časť objektu navrhnutá ako jedno z vodozádržných opatrení, tzv. zelená stena. "Práve tá stena vystúpená, kde je aj schodisko, je navrhnutá ako zelená stena, ako jedna dominanta MsKC," priblížil s tým, že tieto opatrenia sú podporované v rámci otvorenej výzvy, do ktorej sa dá do konca augusta prihlásiť.



"V auguste ideme požiadať o dotáciu na túto časť, keďže sa to dá riešiť ako keby samostatne. Na opláštenie však potrebujeme viac peňazí, budeme preto hľadať, do čoho by sme sa mohli zapojiť," načrtol plány samosprávy Antal.



Riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva priblížila, že v objekte v uplynulom období zrekonštruovali niekoľko vecí. "Minulý rok sa nám podarilo v divadelnej a hlavnej sále vymeniť opony, zrenovovalo sa pódium a v hlavnej sále sa zrenovovali parkety, čo je veľký prínos pre skvalitnenie našich podujatí," vymenovala Pribilincová.



Zásadnou obnovou prešli dámske sociálne zariadenia, na pláne je aj rekonštrukcia pánskych toaliet. Tú však pribrzdila aktuálna situácia s novým koronavírusom. Antal uviedol, že aktuálna finančná situácia mesta v druhom polroku ukáže, či sa opravia ešte tento rok alebo nie.