Žiar nad Hronom získal na moderné technológie takmer 570.000 eur

Žiar nad Hronom 23. júna (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom získalo na projekt s názvom Moderné technológie – Smart city Žiar nad Hronom dotáciu vo výške takmer 570.000 eur. Ako samospráva informuje na svojej webovej stránke, v rámci projektu chce riešiť problémy s intenzitou dopravy, parkovaním i ekologickú zátaž v podobe nadmerného hluku a prašnosti.



„Plánujeme osadenie kamier monitorujúcich vjazdy a výjazdy do mesta, a to na Ulici SNP v smere do Prievidze a na Partizánskej ulici a Ulici A. Dubčeka v smere do obce Lovča. Okrem toho osadíme aj premenlivé dopravné značenie, ktoré bude informovať o voľných parkovacích miestach na parkoviskách na Ulici Š. Moysesa a bude umiestnené pred vstupom na tieto parkoviská,“ priblížil projektový manažér mestského úradu Miloš Čerťaský.



Projekt počíta aj s monitorovaním viacerých environmentálnych ukazovateľov na území mesta, akými sú hlučnosť, prašnosť, emisie, teplota či vibrácie. „Monitoring kvality ovzdušia bude na Námestí Matice slovenskej a v Parku Štefana Moysesa, kde umiestnime aj meteostanice,“ doplnil Čerťaský.



Jedným z cieľov je tiež optimalizovať spotrebu energie na zníženie energetickej náročnosti objektov v správe mesta. Presné dáta o teplote či vlhkosti vzduchu tak bude samospráva zbierať ich meraním v budovách základných škôl, v materskej škole, budove mestského úradu, ale aj na futbalovom a zimnom štadióne či v priestoroch mestského kultúrneho centra.



Súčasťou projektu je aj zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach, zabezpečiť by to mal inteligentný kamerový systém s analýzou obrazu a zvuku. Samospráva na dofinancovanie projektu popri dotácii z Ministerstva investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR použije z vlastného rozpočtu 30.000 eur.