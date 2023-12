Žiar nad Hronom pozýva na 12-hodinovú štafetu nepretržitého plávania

Žiar nad Hronom 8. decembra (TASR) - Žiarsku krytú plaváreň, ktorú po komplexnej rekonštrukcii opätovne otvorili v septembri tohto roka, si budú môcť všetci záujemcovia vyskúšať v sobotu 9. decembra bezplatne. Od 8.00 do 20.00 h sa tu bude konať 12-hodinová štafeta nepretržitého plávania pod názvom Rozplávajme Žiar.



Konateľ Mestského športového klubu Ján Žiak priblížil, že cieľom nultého ročníka podujatia je neprerušiť niť plavcov a plávania minimálne v jednej dráhe a snahou je urobiť z tohto podujatia tradíciu. Zároveň verí, že sa prihlási čo najväčší počet plavcov bez rozdielu veku, ktorí zaplávajú čo najviac metrov.



"Je to podľa mňa jedinečná príležitosť vyskúšať si našu plaváreň bezplatne pre tých, čo ju dodnes nenavštívili a každý z účastníkov dostane aj pamätný diplom, že sa zúčastnil tejto štafety," skonštatoval primátor Peter Antal.



Ako informuje samospráva, prezentácia účastníkov bude prebiehať od 7.30 do 19.30 h. Samotné plávanie potrvá od 8.00 do 20.00 h. Plavci musia odplávať minimálne 50 metrov, deti narodené v roku 2017 a mladšie 25 metrov. Maximálna odplávaná vzdialenosť na jedného plavca je stanovená na 200 metrov.



Podujatie organizuje mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Mestským športovým klubom - Plaveckým klubom Delfín, Technickými službami, s. r. o., a Centrom voľného času.