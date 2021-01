Žiar nad Hronom pre nízku účasť na testovaní prerobil 19 000 eur

Žiar nad Hronom 27. januára (TASR) – Skríningového testovania sa v odberových miestnostiach zriadených mestom Žiar nad Hronom počas víkendu zúčastnilo 6757 ľudí, samospráva však bola pripravená na vykonanie 12 000 testov. V dôsledku toho mesto na skríning vynaložilo o 19 000 eur viac, ako predstavuje suma, ktorú samospráve preplatí štát. Pre TASR to povedal vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



Skríningového testovania sa v miestnostiach zriadených samosprávou zúčastnilo 6757 ľudí, mesto bolo pripravené počas troch dní otestovať 12.000 obyvateľov.



„Prerobili sme 19 000 eur. Prišla len polovica ľudí, na ktorých sme boli pripravení. Suma päť eur za jednu otestovanú osobu, ktorú garantuje preplatiť štát, nie je pri takto nastavenom systéme postačujúca,“ povedal Baláž s tým, že samospráva v rámci komunikácie testovania občanom urobila všetko, čo bolo v jej silách.



Mesto Žiar nad Hronom sa podľa Baláža na skríningové testovanie začalo pripravovať hneď po jeho ohlásení. „Pripravili sme miestnosti s tým, aby sme obyvateľom poskytli čo najväčší komfort. Vybavili sme aj online rezervačný systém. Aby sa ľudia nezhromažďovali, nestáli v radoch, aby sa nezvyšovalo riziko nákazy,“ uviedol Baláž. V piatok otvorilo mesto tri odberové miesta, počas víkendu ich bolo 11. Ďalšie tri samospráva zriadila v spolupráci s viacerými spoločnosťami v priemyselnom parku.



Podľa Baláža je problematické organizovať testovanie, ak mestu chýbajú jasné dáta o tom, koľko testov bude potrebné urobiť.



„Skresľoval to dlhý časový úsek, počas ktorého sa mohli dať ľudia testovať. V Žiari nad Hronom sú tri odberové miestnosti, ktoré nie sú v našej réžii. Časť ľudí možno testovanie odmietla a sú tu ľudia, ktorí už ochorenie prekonali,“ vysvetlil Baláž. Samospráva nakoniec kapacitu odberových miestností nastavila na 12.000 ľudí, zohľadnila pritom aj možný záujem ľudí zo susedných obcí.



Okres Žiar nad Hronom sa podľa priebežných výsledkov skríningového testovania, ktoré v utorok predstavil premiér Igor Matovič, nachádza v zozname takzvaných červených okresov.



„Pokiaľ budeme musieť robiť ďalšie skríningové testovanie, určite to nebude v takomto rozsahu. Nebudeme riskovať prostriedky mesta na to, aby sme skončili rovnako,“ poznamenal Baláž s tým, že mesto v ďalšom testovaní celkom určite otvorí menší počet odberových miestností.