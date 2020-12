Žiar nad Hronom prenajal spoločnosti EBG pozemky na výstavbu škôlky

Žiar nad Hronom 13. decembra (TASR) – Poslanci mesta Žiar nad Hronom na štvrtkovom (10. 12.) mestskom zastupiteľstve (MsZ) schválili prenájom pozemkov pre spoločnosť Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť (EBG). Do 24 mesiacov od podpísania zmluvy by tak v meste mala vzniknúť súkromná materská škola, informuje samospráva na svojej webovej stránke.



Pozemky, o ktoré mala spoločnosť EBG záujem, sa nachádzajú v areáli Základnej školy na Ulici Dr. Janského. Ide o vybetónovanú nevyužitú plochu, ktorú mesto spoločnosti podľa materiálov predložených na MsZ prenajme za 100 eur ročne. "Mesto to vníma ako zaujímavý nápad. Ak vznikne materská škola mimo siete mestských škôl, je to pre obyvateľov v rámci rozšírenia možností veľké plus,“ komentoval pre TASR vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



Spoločnosť EBG je na Slovensku aktívna viac ako dve desaťročia, v Žiari nad Hronom je zriaďovateľom strednej pedagogickej školy. Aktuálnym zámerom spoločnosti je vybudovať na území mesta aj súkromnú materskú školu, kde by mohli študenti absolvovať svoju pedagogickú prax. „Výstavbu a aj ukončenie výstavby plánujeme v roku 2021,“ prezradil pre TASR za spoločnosť EBG Marek Nikel.



Materská škola by mala mať kapacitu 40 detí, v budúcnosti by sa mohla rozšíriť až na 60 žiakov. V rámci vzdelávania by v zariadení chcela EBG ponúknuť napríklad prácu s deťmi v cudzom jazyku či možnosť predĺžených otváracích hodín.