Žiar nad Hronom zámenou získa pozemky pri gymnáziu

Žiar nad Hronom 2. mája (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom chce zámenou získať pozemky v areáli miestneho Gymnázia Milana Rúfusa, ktoré sú potrebné na vybudovanie športového zázemia školy. Výmenu týchto pozemkov za mestské pozemky v inej lokalite odsúhlasili na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva žiarski poslanci.



Primátor Peter Antal priblížil, že v konečnom dôsledku je hlavným zámerom urobiť trojzámenu, a teda ponúknuť získané pozemky pri gymnáziu Banskobystrického samosprávnemu kraju (BBSK), ktorý je zriaďovateľom školy.



"Dlhodobo komunikujeme, že stredná škola, hoci nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, by mala byť zabezpečená rovnako ako naše základné školy, teda s plnohodnotným športoviskom pre gymnazistov. Sme radi, že sme sa zatiaľ ako mesto dohodli s vlastníkom veľkej časti pozemku v areáli gymnázia, kde by malo vzniknúť toto športovisko," uviedol.



Dodal, že majiteľ nechcel pozemky predať, ale zameniť za pozemky v inej lokalite mesta. Ide o pozemok za miestnym obchodným domom, ktorý už v minulosti odsúhlasili na predaj, no nikdy k nemu reálne nedošlo. "Čiže tento pozemok zamieňame za pozemok v areáli gymnázia. Ďalším krokom bude ponuka vyššiemu územnému celku (VÚC) zameniť pozemok pri gymnáziu za pozemok, ktorý vlastnia pred technickou školou za oplotením," vysvetlil primátor.



Ide podľa neho o plochu, ktorú kraj nevyužíva a ktorú by mesto vedelo perspektívne využiť na vybudovanie záchytného parkoviska. "V minulosti sme takýto zámer aj predložili VÚC za bývalého župana, ale zámer nebol podporený. Chcem veriť, že k týmto zámenám dôjde a každý bude mať to, čo potrebuje," dodal.



Mestský poslanec a iniciátor zámeny týchto pozemkov Norbert Nagy na rokovaní priblížil, že snahy vyrovnať pozemky v areáli gymnázia v celkovej výmere asi 15.000 štvorcových metrov trvajú približne 15 rokov. "Len zruba 1400 štvorcových metrov sa podarilo vyrovnať a ich vlastníkom je BBSK," uviedol.



Keďže je učiteľom telesnej výchovy na predmetnom gymnáziu, poukázal na absenciu športoviska. Na získaných pozemkoch o rozlohe približne 5000 štvorcových metrov by podľa jeho slov mohla vzniknúť 200-metrová tartanová atletická dráha s atletickým zázemím a multifunkčným ihriskom.