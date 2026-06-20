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Žiar nad Hronom: Mestskej kultúre sa vlani darilo
Obľúbenými boli aj podujatia s regionálnou folklórnou kultúrou, ako napríklad Hahalušky, ktoré MsKC organizuje v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. júna (TASR) - Žiarskej kultúre sa v minulom roku darilo a riaditeľka Mestského kultúrneho centra (MsKC) Michaela Hric Pribilincová ju hodnotí ako úspešnú aj napriek celoslovenskému trendu, ktorý ukazuje, že návštevnosť kín a kultúrnych podujatí je po koronovom období vo všeobecnosti nižšia.
Podotkla, že aj napriek tomuto trendu sa MsKC darí pripravovať podujatia, ktoré pritiahnu návštevníkov. Stálicou medzi nimi je napríklad najväčší letný hudobný festival v regióne City Fest či Beer Fest. Obľúbenými boli aj podujatia s regionálnou folklórnou kultúrou, ako napríklad Hahalušky, ktoré MsKC organizuje v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom.
Naopak, sú aj podujatia, ktoré sa rozhodli v Žiari nad Hronom pozmeniť. Ide napríklad o májovú akciu Víno v parku, ktorá sa tento rok nekonala. V pozmenenej podobe ju chcú zorganizovať na jeseň, pričom by malo ísť o podujatie prichystané v spolupráci s českým partnerským mestom Svitavy. Nový termín dostane aj rockový festival Šibarock, ktorý sa okrem toho uskutoční v menšom formáte.
Divácky je stále atraktívne aj premietanie v kine, aj keď jeho návštevnosť nedosahuje čísla ako v období pred koronou. „Na porovnanie, kým v roku 2019 bol počet divákov 17.714, v minulom roku to bolo 12.028 návštevníkov kina. Ale predstavení bolo viac ako v roku 2019,“ poznamenala Hric Pribilincová.
Podotkla, že aj napriek tomuto trendu sa MsKC darí pripravovať podujatia, ktoré pritiahnu návštevníkov. Stálicou medzi nimi je napríklad najväčší letný hudobný festival v regióne City Fest či Beer Fest. Obľúbenými boli aj podujatia s regionálnou folklórnou kultúrou, ako napríklad Hahalušky, ktoré MsKC organizuje v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom.
Naopak, sú aj podujatia, ktoré sa rozhodli v Žiari nad Hronom pozmeniť. Ide napríklad o májovú akciu Víno v parku, ktorá sa tento rok nekonala. V pozmenenej podobe ju chcú zorganizovať na jeseň, pričom by malo ísť o podujatie prichystané v spolupráci s českým partnerským mestom Svitavy. Nový termín dostane aj rockový festival Šibarock, ktorý sa okrem toho uskutoční v menšom formáte.
Divácky je stále atraktívne aj premietanie v kine, aj keď jeho návštevnosť nedosahuje čísla ako v období pred koronou. „Na porovnanie, kým v roku 2019 bol počet divákov 17.714, v minulom roku to bolo 12.028 návštevníkov kina. Ale predstavení bolo viac ako v roku 2019,“ poznamenala Hric Pribilincová.