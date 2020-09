Mestskou kontrolórkou v Žiari nad Hronom sa stala Eva Vincentová

Žiar nad Hronom 10. septembra (TASR) – Staronovou hlavnou kontrolórkou Žiaru nad Hronom sa stala Eva Vincentová. Do funkcie ju na štvrtkovom zastupiteľstve opätovne zvolili mestskí poslanci. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Mestskí poslanci zaradili voľbu hlavného kontrolóra do programu rokovania zastupiteľstva z dôvodu blížiaceho sa termínu skončenia Vincentovej funkčného obdobia. Do voľby boli prihlásení traja kandidáti Vladimír Kukučka, Ivan Čierny a Eva Vincentová, vyplýva z materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva. Poslanci Vincentovú do funkcie opätovne zvolili jednohlasne, informovalo mesto na svojom webe.



Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok, 37,5 hodiny týždenne, jeho plat určuje zákon o obecnom zriadení ako súčin koeficientu podľa počtu obyvateľov, ktorý je v prípade Žiaru nad Hronom 1,96, a priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.