Mestský ovocný sad prešiel v Žiari nad Hronom oficiálnou registráciou

Žiar nad Hronom 3. septembra (TASR) – Žiarsky ovocný sad prešiel oficiálnou registráciou. Žiaci základných a materských škôl sú tak o krok bližšie k tomu, aby mohli v školských jedálňach dostávať jeho ovocie. TASR o tom informovala referentka odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom Marcela Gendiarová.



Projekt ovocného sadu v Žiari nad Hronom úspešne prešiel kontrolou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚK SUP). Mesto podalo žiadosť o oficiálnu registráciu ešte v októbri 2019. „Kontrola dopadla veľmi dobre, pracovníčky ústavu ocenili zriadenie prvého mestského sadu, ako aj výber starých krajových odrôd,“ povedala Gendiarová s tým, že úrad vyzdvihol aj výsadbu trvalkových záhonov okolo sadu, ktoré sú dôležité pre včely umiestnené v areáli.



„Ovocie zo sadu bude určené prevažne pre školy a škôlky v našom meste,“ vysvetľuje Gendiarová. Na 91 ovocných stromoch aktuálne vykonávajú výchovný rez. Produkcia ovocia začne podľa Gendiarovej približne o päť rokov.



Mestský sad v Žiari nad Hronom vznikol ešte na jeseň 2017, k ovocným stromom neskôr pribudli aj záhony s bylinkami a liečivými rastlinami. „Tento rok chceme ešte stihnúť pridať tabuľky s názvami rastlín, ktoré umiestnime priamo do záhonov. Prostredníctvom projektov plánujeme vybudovať aj posedenie v tvare jablka. Využívať by ho mali najmä školy pri výučbe,“ komentuje Gendiarová.