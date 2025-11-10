< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom: Mestský úrad bude 17. novembra pre verejnosť otvorený
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. novembra (TASR) - Mestský úrad v Žiari nad Hronom bude počas 17. novembra, ktorý je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu, pre verejnosť otvorený. Rovnako budú v prevádzke školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Keďže tento deň bude riadnym pracovným dňom, vedenie mesta upozornilo, že je primárnou povinnosťou samosprávy zabezpečovať jej nepretržitý výkon. „Udelenie plošného plateného voľna počas tohto dňa by súčasne predstavovalo neplánovaný a neefektívny výpadok z verejných prostriedkov, ktoré sú prioritne určené na rozvoj mesta a poskytovanie služieb,“ podotkla Šovčíková.
Dodala, že vedenie mesta je zároveň pripravené dôstojne si uctiť hodnoty 17. novembra inou vhodnou formou, ktorá by nenarušila chod a činnosť mestského úradu. Napríklad krátkym stretnutím zamestnancov v zasadacej miestnosti, verejnou diskusiou alebo iným symbolickým aktom.
