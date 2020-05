Minizoo v Žiari n/Hronom má nových obyvateľov, tri mláďatá emu hnedého

Žiar nad Hronom 18. mája (TASR) - Minizoo v žiarskom Parku Štefana Moysesa má nové prírastky. Tunajšiemu páru emu hnedého sa podarilo vysedieť tri mláďatá. Podľa Petra Jagoša zo žiarskych technických služieb je to vôbec prvýkrát, čo sa tým jedincom podarilo rozmnožiť svoju rodinu.



"Z prírastku sa tešíme. Odkedy sú v parku, to je asi od roku 2012, mali iba raz vajcia, na ktorých však ani nesedeli. Teraz ich aj vysedeli," poznamenal s tým, že o vajíčka sa staral samček. Preto ho počas sedenia od samice oddelili, aby ho nerušila.



"Zaujímavé je, že takisto ich teraz otec aj vychováva, chodia spolu s ním," dodal Jagoš. Kým v súčasnosti sú už malé pštrosíčatá sebestačné, na začiatku ich museli aj dokrmovať.



Pštrosia rodina ostane zatiaľ pokope, minimálne počas leta. Potom sa podľa jeho slov rozhodnú, či v parku ostanú, s čím bude súvisieť aj úprava výbehu.



V minizoo sa však tešia aj z ďalších prírastkov a to z malých kengúr. Dve mláďatá majú tunajšie kengury červenokrké. Okrem nich sem chodia rodičia s deťmi obdivovať aj ovce, kozy a kamerunské ovce, prasce, somáre či shetlandského poníka.