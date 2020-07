Moysesova izba v žiarskom kaštieli ukrýva aj autentické pozostalosti

Na snímke zariadenie Moysesovej pamätnej izby v žiarskom kaštieli 19.7.2020. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Secesné fresky v novozriadenej Moysesovej izbe v žiarskom kaštieli 19.7.2020. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žiar nad Hronom 19. júla (TASR) - Život a pôsobenie biskupa a prvého predsedu Matice Slovenskej Štefana Moysesa, ktorý sa zaslúžil o terajšiu podobu žiarskeho kaštieľa, pripomína nová Moysesova izba, ktorú v tejto renesančno-barokovej pamiatke zriadili. Pamätná izba, ktorú tam presťahovali z priestorov Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, predstavuje jeho život vďaka zbierke osobných vecí, literárneho diela, korešpondencie a prínosu pre národné obrodenie Slovákov.Moysesova izba je jedným z obnovených interiérov, ktoré v kaštieli sprístupnili pre verejnosť. Kastelán žiarskeho kaštieľa Peter Mosný priblížil, že je zariadená dobovým nábytkom pochádzajúcim z druhej polovice 19. storočia. Nechýba tam replika Moysesovho pracovného stola a stolička. Nachádza sa tam aj knižnica, ktorú našli v pivničných priestoroch kaštieľa.Okrem toho tam vystavujú i pozostalosti po biskupovi, ktorých autenticitu dokazujú písomné záznamy. Mosný priblížil, že ide o tri strieborné nádoby - cukorničku, soľničku a nádobu na mlieko do kávy. Z pozostalosti Štefana Moysesa sa v žiarskom kaštieli nachádzajú aj obradné nádoby na vodu a víno, ktoré sa používali pri obradoch v miestnej kaplnke.Mosný ďalej priblížil, že pri reštaurovaní miestnosti, kde je izba zriadená, našli fragmenty fresiek z konca 19. storočia. "" priblížil.Kaštieľ dal okolo roku 1631 postaviť arcibiskup Peter Pázmáň. V minulosti slúžil ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov a v rokoch 1763 – 1942 ako sídlo biskupov Banskobystrickej diecézy. Najvýznamnejším biskupom, ktorý žil a pôsobil v kaštieli, bol prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses. Kaštieľ sa práve vďaka pôsobeniu a činnosti Moysesa stal na istý čas dôležitým centrom národno-oslobodzovacieho hnutia Slovákov.Moyses prišiel do kaštieľa v roku 1851 a zotrval v ňom až do svojej smrti v roku 1869. Mosný priblížil, že po svojom príchode do vtedajšieho Svätého kríža ho našiel spustnutý a zanedbaný. Vyhnal z neho ubytovaných žandárov a pustil sa do rekonštrukcie, ktorá stála 6118 zlatých. Moyses sa podľa Mosného zadlžil a musel sa uskromniť, žil veľmi jednoducho. Oprava kaštieľa však bola veľkorysá, celý ho stavebne zrekonštruoval a nadstavil dve poschodia nárožných veží a nad vstupným traktom pristaval jedno poschodie.