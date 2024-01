Žiar nad Hronom: Na bezpečnosť pred školami dohliada polícia i občania

Žiar nad Hronom 16. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje bezpečnosť na priechodoch pre chodcov prostredníctvom mestskej polície alebo občianskych hliadok vždy ráno a na najfrekventovanejšom úseku pred vstupom do školy. V súvislosti s dvoma dopravnými nehodami, pri ktorých sa v Žiari nad Hronom v priebehu pár dní zranili tri deti, to na sociálnej sieti uviedol žiarsky primátor Peter Antal.



"Nie je v našich silách zabezpečovať každý priechod pre chodcov. Lepšou viditeľnosťou na križovatke pri obchodnom centre sme sa už zaoberali a obmedzíme tam zeleň, ktorá môže vadiť vo výhľade vodičom," avizuje primátor. Zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby v blízkosti škôl zvýšili opatrnosť a to najmä v čase, keď je zhoršené počasie a stav vozovky.



Na Ulici M. Chrásteka v Žiari nad Hronom v utorok ráno zrazilo na priechode pre chodcov auto dve dievčatá, ktoré po nehode skončili v nemocnici. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečby do desiatich dní. Vo štvrtok (11. 1.) sa podobná nehoda stala na priechode pre chodcov na Ulici Dr. Jánskeho, kde osobné vozidlo zachytilo sedemročného chlapca. Z nehody vyviazol s ľahkými zraneniami.