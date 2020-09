Na kultúrnom centre chce Žiar nad Hronom zelenú stenu so zavlažovaním

Žiar nad Hronom 10. septembra (TASR) – Mestské kultúrne centrum (MsKC) v Žiari nad Hronom prejde rekonštrukciou. Mesto chce na budove vytvoriť vertikálnu zelenú stenu so systémom zavlažovania a upraviť plochu pred centrom na vodopriepustnú. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. V rámci prvej chce mesto na budove kultúrneho centra vybudovať zelenú stenu aj so systémom na zavlažovanie. Druhá časť požaduje úpravu existujúcej spevnenej plochy pred budovou na vodopriepustnú spevnenú plochu. Predpokladané náklady rekonštrukcie MsKC presahujú 320.000 eur, projekt by mal byť spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov.



„Uchádzač môže predložiť ponuku na akúkoľvek časť predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky,“ píše mesto v súťažných podkladoch. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 17. septembra 2020, projekt sa má podľa dostupných materiálov zrealizovať do konca roku 2023.