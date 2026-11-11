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Žiar nad Hronom: Na okresnom úrade vymieňajú drevené okná za nové

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pôvodné drevené okná boli podľa hovorkyne v katastrofálnom technickom stave.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom pokračuje vo výmene pôvodných drevených okien za nové plastové v budove známej ako Biely dom. Objekt, v ktorom sídli aj Okresný úrad Žiar nad Hronom - kde výmena okien aktuálne prebieha, je majetkom mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.

„V prvej etape mesto vymenilo okná na treťom poschodí z vlastného rozpočtu. Druhá etapa sa realizuje s finančnou podporou vlády SR a zahŕňa štvrté a piate poschodie,“ priblížila Šovčíková s tým, že na piatom poschodí už výmenu dokončili a aktuálne sa pracuje na štvrtom poschodí. V rámci tejto etapy kompletne vymenia celkom 77 okien vrátane balkónových zostáv. Práce budú ukončené do konca novembra.

Pôvodné drevené okná boli podľa hovorkyne v katastrofálnom technickom stave. „Netesnili, pri daždi cez ne zatekalo a niektoré sa nedali vôbec otvoriť. V lete tak priestory trpeli horúčavou a nedostatočným vetraním, v zime zase chladom a únikmi tepla. Výmena má výrazne obmedziť tepelné straty, znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky pre zamestnancov aj návštevníkov,“ poznamenala Šovčíková.

Na projekt získalo mesto dotáciu vo výške 80.000 eur. Podporu schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v auguste tohto roka.
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