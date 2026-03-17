Utorok 17. marec 2026
Na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom chcú dobudovať zázemie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. marca (TASR) - Len niekoľko rokov po veľkej rekonštrukcii a otvorení zimného štadióna v Žiari nad Hronom chcú tento športový stánok opäť modernizovať. Technické služby (TS) mesta chcú získať na tento účel dotáciu vo výške jeden milión eur z Fondu na podporu športu.

Riaditeľ TS Igor Rozenberg uviedol, že by chceli vylepšiť a dobudovať zázemie pre športovcov a tiež inštalovať v blízkosti športoviska fotovoltické panely. V rámci nedávno dokončenej rekonštrukcie totiž podľa jeho slov neriešili priestory na prízemí, nachádzajúce sa pod pochôdznou časťou.

Toto miesto nie je nijako využité, takže v rámci tejto výzvy sa snažíme využiť celý tento priestor,“ poznamenal Rozenberg s tým, že by tam napríklad vybudovali šatne pre športovcov, oddychovú miestnosť, priestory na brúsenie korčúľ či zázemie pre zamestnancov.

Na pozemkoch v blízkosti štadióna chcú podľa Rozenberga osadiť fotovoltickú elektráreň s výkonom 250 kilowattov, ktorá má prispieť k energetickým úsporám pri jeho prevádzke a prevádzke ďalších mestských objektov. Aj preto mestskí poslanci na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili prenájom týchto pozemkov pre mestskú spoločnosť.

TS už v tejto súvislosti vyhlásili aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a inžinierskych služieb. Predmetom zákazky sú „konkrétne stavebné úpravy pre dobudovanie zázemia zimného štadióna a efektívne vyriešenie nových energetických nárokov častí objektu zimného štadióna“. Podľa zverejnených súťažných podkladov je predpokladaná cena zákazky približne 1,7 milióna eur bez DPH.
.

