Žiar nad Hronom navýšil dotáciu pre mestské Technické služby
Prostriedky sú určené na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov kamerového systému.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. februára (TASR) - Žiarski poslanci vo štvrtok na svojom rokovaní schválili navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o 90.000 eur na celkovú sumu 150.000 eur pre mestské Technické služby. Prostriedky sú určené na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov kamerového systému.
Primátor Peter Antal na rokovaní vysvetlil, že dôvodom tohto kroku je prechod zamestnancov kamerového systému pod mestské Technické služby. Tie sú totiž od novembra minulého roka sociálnym podnikom.
Riaditeľ TS Igor Rozenberg dodal, že ide celkom o šesť ľudí, z toho päť so zdravotným znevýhodnením, pričom celkovo má spoločnosť aktuálne 15 zamestnancov v sociálnej oblasti. Navýšenie o 90.000 eur je určené na krytie prevádzkových a mzdových nákladov na presunutých zamestnancov.
