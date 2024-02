Prístrešky na zastávkach v Žiari nad Hronom budú mať zelené strechy

Žiar nad Hronom 14. februára (TASR) - Nové prístrešky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiari nad Hronom budú mať zelené strechy. Avizuje to žiarsky primátor Peter Antal, podľa ktorého budú strechy bezúdržbové. Použijú na ne rastliny, ktorým vystačí zrážková voda.



Podľa Denisy Mindovej zo žiarskeho mestského úradu sú autobusové prístrešky so zelenými strechami riešením, ktoré zlepšuje kvalitu vzduchu, podporuje biodiverzitu, a zároveň esteticky obohacuje mestský priestor. Okrem toho majú množstvo praktických výhod.



"Zlepšujú mikroklímu, tienia, dažďová voda je optimalizovane využitá a prirodzene dočasne zadržiavaná, následne sa potom odparuje. Rastliny na strechách absorbujú prach a CO2 z ovzdušia, chladia okolie v horúcich letných dňoch a tiež poskytujú domov a potravu rôznym druhom hmyzu," uviedla Mindová.



Samospráva informovala, že mesto z vlastných finančných príspevkov zakúpi 13 takýchto prístreškov v dvoch veľkostiach, malé a veľké. Zastávky doplnia lavičky s operadlom, budú mať bezpečnostné kalené sklo, na ktorom bude tabuľka na cestovný poriadok a tiež označenie zákazu lepenia plagátov.



Primátor pred časom informoval, že mesto obstaráva nové prístrešky, keďže pôvodné ich vlastník, spoločnosť EuroAWK demontoval. Mesto totiž ešte v roku 2008 uzatvorilo s touto spoločnosťou nájomnú zmluvu, podľa ktorej spoločnosť dodala a osadila nové prístrešky pre zastávky MHD a mesto jej za to umožnilo na 15 rokov prevádzkovať viaceré bilbordové plochy a citylighty bez poplatkov. Samospráva sa však rozhodla zmluvu nepredĺžiť, keďže chce, aby všetky bilbordy z obytnej časti mesta zmizli.