O rúška z automatov je v meste Žiar nad Hronom záujem

Žiar nad Hronom 16. apríla (TASR) - V uliciach Žiaru nad Hronom osadili v uplynulých dňoch dva automaty na ochranné rúška, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Primátor Peter Antal uviedol, že sa tento nápad medzi miestnymi obyvateľmi ujal a má úspech.



"Mám pocit, že ľudia to už dnes berú ako spotrebný materiál a je to dobré, že to takýmto spôsobom berú, lebo jedno rúško nestačí na to, aby človek dokázal normálne fungovať," zhodnotil primátor.



O rúška z automatu je podľa jeho slov záujem. "Technické služby doobjednávali ďalších 500 kusov, lebo sa míňajú," podotkol Antal s tým, že aj aktuálne je napríklad automat pri Mestskom kultúrnom centre (MsKC) takmer prázdny. "Riaditeľka MsKC, ktorá automat dopĺňa, ma informovala, že ešte majú nejaké rúška, ale potrebujú ich mať aj v zásobe, aby ich dokázali priebežne dopĺňať," dodal Antal.



Automaty na rúška sa v Žiari nad Hronom nachádzajú pred MsKC a v centre mesta pri tzv. Bielom dome. Rúška v nich sú balené po jednom kuse a stoja 2,5 eura.