Obnova plavárne v Žiari nad Hronom finišuje, čaká na vonkajšiu fasádu

Žiar nad Hronom 22. januára (TASR) – Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom, ktorá odštartovala v roku 2020, sa blíži ku koncu. Dokončiť je potrebné ešte vonkajšiu fasádu, pri ktorej práce aktuálne brzdia nízke teploty. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



V interiéri plavárne práce pomaly finišujú a aktuálne sa zameriavajú najmä na vnútorné obklady. Rekonštrukcia plavárne by mala byť dokončená do konca marca, aj po tomto termíne však možno budú pokračovať práce na vonkajšej fasáde, pre ktorú sa vlani mestu nedarilo zohnať dodávateľa.



"V troch verejných obstarávaniach sa nám neprihlásil nikto. Dodávateľa sme zohnali až na konci minulého roka. Očakávame, že fasáda sa začne robiť v jarných mesiacoch. Dôležité je, že máme dodávateľa a dodávateľ je pripravený, no nemôže to robiť teraz počas zimných mesiacov," priblížil Baláž.



Rekonštrukcia žiarskej plavárne odštartovala v roku 2020 búracími a prípravnými prácami, projekt zastrešuje mestská spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom. Náklady na rekonštrukciu plavárne samospráva pôvodne odhadovala na približne štyri milióny eur, rozpočet však v uplynulých rokoch ovplyvnilo napríklad zdražovanie stavebných materiálov.



"Odhadujeme, že to bude niekde na úrovni piatich miliónov eur," skonštatoval Baláž. Na projekt mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 500.000 eur, sumou 600.000 eur prispela hlinikáreň Slovalco. Zvyšok je financovaný z rozpočtu mesta.



Cieľom rozsiahlej rekonštrukcie mestskej plavárne je zníženie energetickej náročnosti a modernizácia objektu, ktorý bol pre verejnosť otvorený na začiatku 90. rokov 20. storočia. Projekt zahŕňal výmenu strechy, vykurovania, vzduchotechniky, elektrických rozvodov i komplexnú rekonštrukciu interiéru vrátane plaveckého a detského bazéna.