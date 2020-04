Obyvateľom osady Pod Kortínou rozdajú ďalšie rúška

Žiar nad Hronom 20. apríla (TASR) - Obyvateľom žiarskej rómskej osady Pod Kortínou a ďalších lokalít na území mesta rozdajú ďalšie ochranné rúška. Celkom 300 kusov látkových viacnásobne použiteľných rúšok pre týchto obyvateľov dostalo mesto v uplynulých dňoch od Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.



Primátor Peter Antal na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva uviedol, že v týchto lokalitách sa tiež zameriavajú na osvetu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Zároveň obyvateľom osady Pod Kortínou umožnili prístup k pitnej vode bez toho, že by si za ňu museli platiť.



V uplynulých dňoch tiež žiadal, aby bola žiarska osada zaradená do zoznamu lokalít, kde budú ľudia preventívne testovaní na nový koronavírus. Jeho žiadosť však zatiaľ nebola úspešná. "Vidím, že majú ako keby prioritnejšie osady. Majú vytypované osady, kde prišli ľudia z iných častí Európy ako z Českej republiky, odkiaľ prišlo niekoľko ľudí do našej osady," reagoval Antal.