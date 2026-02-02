< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom: Oslavy jubilea zaháji Svätokrížsky hurkársky jarmok
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. februára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom si tento rok pripomína 780. výročie udelenia mestských práv. V jubilejnom roku chystá preto viacero podujatí pre všetky vekové kategórie, prvým z nich bude Svätokrížsky hurkársky jarmok. Konať sa bude v sobotu 7. februára od 13.00 h na Svätokrížskom námestí.
„Počas hurkárskeho jarmoku sa vrátime do stredoveku. Priblížime si, prečo sa Žiarčania nazývajú hurkármi a tiež si ukážeme, ako v stredoveku vyzerali tradičné jarmoky,“ priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Hlavným lákadlom má byť podľa jej slov pokus o zápis do slovenskej knihy rekordov, a to s najdlhšou slovenskou hurkou. „Pokúsime sa prekonať aktuálny rekord a chceli by sme vytvoriť 100 metrov dlhú hurku,“ poznamenala hovorkyňa.
Organizátori sľubujú okrem dobrého jedla aj pestrý program, v ktorom nebude chýbať ohňová šou, živá hudba, predstavenie kaukliarov, atrakcie pre deti - drevené kolotoče, remeselníci, živý kútik, razba pamätnej mince či dielničky.
Podujatie sa podľa Šovčíkovej uskutoční za každého počasia a vstup je zdarma. Pre návštevníkov budú pripravené stany so sedením. Podujatia jubilejného roka budú pokračovať aj v lete. Počas júna chystajú podľa hovorkyne podujatie Zázračný rozprávkový kaštieľ či oceňovanie významných osobností. Oslavy ukončia počas tradičného jesenného jarmoku.
Atmosféru jubilejného roka umocňuje v Žiari nad Hronom aj výzdoba v uliciach mesta. Stĺpy verejného osvetlenia zdobia modré a žlté vlajky s logom 780. výročia mesta. Celkovo ich na hlavných mestských ťahoch rozmiestnili spolu 84.
Atmosféru jubilejného roka umocňuje v Žiari nad Hronom aj výzdoba v uliciach mesta. Stĺpy verejného osvetlenia zdobia modré a žlté vlajky s logom 780. výročia mesta. Celkovo ich na hlavných mestských ťahoch rozmiestnili spolu 84.