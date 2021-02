Žiar nad Hronom otvorí cez víkend deväť odberových miest

Žiar nad Hronom 4. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom otvorí počas víkendu deväť odberových miest, ktoré budú môcť obyvatelia využiť na bezplatné antigénové testovanie. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Mesto odberové miesta otvorí v sobotu (6. 2.) i v nedeľu (7. 2.) od 8.00 h do 20.00 h. Záujemcovia o testovanie sa budú môcť opäť prihlásiť cez rezervačný systém. Odberové miesta v dome kultúry a v mestskom kultúrnom centre budú rovnako ako po minulé víkendy k dispozícii bez nutnosti registrácie.



„Keďže je náš okres zaradený do stupňa 6 v spúšťajúcom sa COVID automate a pri plánovanom návrate detí do škôl je potrebný test aspoň jedného z rodičov, počas víkendu pripravujeme možnosť otestovať sa pre každého záujemcu,“ vysvetlil na sociálnej sieti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.



Odberové miesta otvorí počas víkendu aj Kremnica. Samospráva obyvateľom poskytne možnosť absolvovať bezplatné antigénové testovanie v priestoroch mestského kultúrneho strediska a v mestskej telocvični. Tímy zdravotníkov budú k dispozícii od 7.00 h do 19.00 h.