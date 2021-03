Žiar nad Hronom otvorí dve odberové miesta, pozitívita vraj klesá

Žiar nad Hronom 12. marca (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom počas víkendu opäť otvorí dve odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie, čím posilní už existujúce testovacie kapacity. Samospráva tvrdí, že miera pozitivity testov v regióne už niekoľko týždňov neustále klesá, v aktuálne platnom COVID automate však okres ostáva naďalej čiernym, navyše s negatívnym trendom vývoja.



„Nerozumieme tomu a nikto nám to nevysvetlil. Údaje máme z okresného úradu, posledné týždne majú klesajúcu tendenciu. Tento týždeň klesla pozitivita v okrese pod jedno percento,“ uviedol pre TASR vedúci kancelárie primátora Martin Baláž. Ako dodal, samospráva v pondelok (8. 3.) otvorila školské zariadenia, nakoľko mala z regionálneho úradu verejného zdravotníctva indíciu, že by okres Žiar nad Hronom od budúceho týždňa mohol byť zaradený medzi tzv. bordové okresy.



Samospráva počas soboty (13. 3.) a nedele (14. 3.) opäť zriadi dvojicu odberových miest na testovanie, k dispozícii budú na základnej škole na Jilemnického ulici a v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa od 8.00 do 19.00 h. Pre obe odberové miesta mesto zaviedlo aj online rezervačný systém.