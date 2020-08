Žiarsky park ovládnu vinári z Tekova

Historická dominanta Žiaru nad Hronom, renesančno-barokový kaštieľ pri Parku Štefana Moysesa. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žiar nad Hronom 22. augusta (TASR) - Žiarsky Park Štefana Moysesa bude v sobotu patriť vinárom. V náhradnom termíne sa tam uskutoční ďalší ročník podujatia Víno v parku, ktoré dáva priestor vinárom z regiónu, a to najmä Tekova. Tento rok sa na podujatí, ktoré sa začne o 14.00 h, predstaví desať z nich." priblížil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž. Zaujímavosťou tohto ročníka budú ukážky výroby drevených sudov.Súčasťou podujatia je aj hudobný program, v ktorom budú mať priestor Hana Husenicová a Barbora Kravárová, Ann Bartová & band či Jana Krištof Lehotská & band. Pripravené budú aj regionálne špeciality, aktivity pre deti či možnosť prezrieť si zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa.Baláž doplnil, že vzhľadom na opatrenia súvisiace s novým koronavírusom budú návštevnosť podujatia regulovať, keďže z dôvodu platných obmedzení môže byť na podujatí maximálne 1000 účastníkov. "" podotkol.Počas podujatia bude park uzatvorený, návštevníci sa dostanú dovnútra len vstupom pri tamojšej reštaurácii. Návštevníci kúpaliska sa do areálu dostanú od Ulice Medzi vodami.Podujatie Víno v parku nadväzuje na dávnu tradíciu, keď dve tekovské obce Rybník a Čajkov patrili do dŕžavy novovzniknutej Banskobystrickej biskupskej diecézy. Ako mesto uvádza, tamojší biskupi mali odtiaľ víno nielen na potreby počas omše alebo na vlastnú spotrebu, ale aj na predaj, a to z vlastných viníc, ktoré tam mali.