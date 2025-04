Parkovisko na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom zrekonštruujú

Žiar nad Hronom 22. apríla (TASR) - Približne dva mesiace by mala trvať rekonštrukcia parkoviska pred bytovým domom na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom, s ktorou plánujú začať v stredu 23. apríla. Žiarska samospráva v tejto súvislosti informovala, že stavebné práce si vyžiadajú určité obmedzenia.



Rekonštrukcia parkoviska bude rozdelená do troch etáp. V rámci prvých dvoch, ktoré by mali trvať do 22. mája, budú vykonané výkopové práce, zhotovená podkladová vrstva a osadené cestné obrubníky. Nasledovať bude tretia etapa, počas ktorej budú frézovať pôvodný kryt a položia nové asfaltové vrstvy. Ukončená by mala byť do konca mája.



Doba rekonštrukcie spočívajúca v rozšírení parkoviska sa podľa radnice predbežne odhaduje na dva mesiace. „Vzhľadom na značný počet vozidiel, ktoré dočasne stratia priestor na parkovanie, bude zvýšená tolerancia na parkovanie i na miestach iných ako oficiálne parkovacie plochy,“ dodalo mesto v tejto súvislosti.