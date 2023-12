Žiar nad Hronom plánuje priame zbery starého šatstva aj v budúcom roku

Žiar nad Hronom 22. decembra (TASR) - Pre pretrvávajúce problémy zberu použitého šatstva a textilu prostredníctvom kontajnerov sa žiarska samospráva rozhodla organizovať priame zbery tohto odpadu. Keďže sa prvé dva takéto zbery stretli s pozitívnym ohlasom u obyvateľov, samospráva ich chce pravidelne organizovať aj v budúcom roku.



Ivana Martincová z Mestského úradu v Žiari nad Hronom pre TASR uviedla, že kontajnery boli ničené a fyzicky poškodzované. Niektorí obyvatelia sa do nich snažili dostať a šatstvo vyberať. Navyše pri nich vznikali čierne skládky, a tak sa zber podľa Martincovej míňal svojmu účelu.



"Keďže zber šatstva a textilu má svoje opodstatnenie a význam, jednak že znižujeme množstvo komunálneho odpadu na skládku a z druhej strany, že takto vyzbierané šatstvo a textil môžu byť ďalej použiteľné, začali sme spolupracovať so spoločnosťou Ekocharita, ktorá nám ponúkla zber," priblížila Martincová.



Obyvatelia tak v rámci zberov môžu odovzdať zachovalé, nepoškodené a čisté šatstvo a textil, ktoré sú vhodné na ďalšie použitie. "My takto vyzbieraný odpad odovzdávame zberovej spoločnosti, ktorá s ním ďalej nakladá," priblížila Martincová. Prvé dva skúšobné zbery organizovali ešte v novembri. Kým počas prvého vyzbierali okolo 400 kilogramov, počas druhého to bola až jedna tona použitého šatstva a textilu.



"Vzhľadom na to, že prvé dva zbery boli úspešné a máme aj spätnú väzbu od obyvateľov, ktorí sa ďalej pýtali, či budeme ďalej vykonávať takýto zber, tak v januári budeme realizovať ďalšie dva plánované zbery a verím tomu, že tento systém sa prijme, bude pravidelný a budeme ho realizovať každý mesiac, resp. podľa potreby," dodala Martincová a zároveň pripustila, že v budúcnosti možno z mesta kontajnery odstránia.