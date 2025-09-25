< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom plánuje rekonštrukciu kultúrneho centra
Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť objektu a tým aj jeho prevádzkové náklady.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - Budovu Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom plánuje žiarska samospráva zrenovovať. Aktuálne sa podľa vedúceho odboru infraštruktúry a investícií žiarskeho mestského úradu Jána Meliška uchádza o finančné prostriedky na jej komplexnú rekonštrukciu.
Ako uviedol na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva, hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť objektu a tým aj jeho prevádzkové náklady. Podotkol, že pôjde o kompletnú výmenu okien, dverí aj opláštenia budovy.
Primátor Peter Antal podotkol, že pre plánovanú rekonštrukciu sa rozhodla samospráva vyňať budovu MsKC aj zo zoznamu pamätihodností mesta. V prípade obnovy totiž budova prestane spĺňať atribúty pamätihodnosti v zmysle platných kritérií, keďže jej pôvodná architektonická podoba bude výrazne transformovaná.
Obnova objektu je podľa jeho slov potrebná, keďže ide o naplno využívanú budovu, ktorá je zároveň veľmi energeticky náročná. „Žiaľ, je to veľmi finančne náročná rekonštrukcia, je to obrovská budova,“ poznamenal s tým, že samospráva bude robiť na tom, aby jej opravu zvládla.
