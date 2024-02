Žiar nad Hronom plánuje zakúpiť autobusy mestskej hromadnej dopravy

Žiar nad Hronom 14. februára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom plánuje zakúpiť nové autobusy, ktoré by zabezpečovali mestskú hromadnú dopravu (MHD). Podľa žiarskeho primátora Petra Antala by v prípade ich zakúpenia mestu poklesli náklady, ktoré na prevádzkovanie MHD vynakladá.



"Keďže aktuálne je možné cez program Integrované investície Rady partnerstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získať dotáciu na nákup nových prostriedkov verejnej dopravy na alternatívny pohon, plánujeme kúpiť päť nových autobusov," uviedol Antal na sociálnej sieti.



Dodal, že autobusy budú jazdiť na stlačený CNG plyn. Súčasťou projektu je podľa neho aj vybudovanie prečerpávacej stanice na CNG, ktorá v súčasnosti v Žiari nad Hronom nie je.



Antal priblížil, že MHD pre mesto aktuálne zabezpečuje SAD Zvolen a mesto ju každoročne dotuje. "V roku 2023 sme na túto službu vynaložili 268.000 eur. V prípade, že sa nám podarí nakúpiť nové autobusy, náklady na prevádzku služby MHD by nám podstatne klesli a obyvatelia využívajúci MHD sa budú voziť v nových autobusoch," dodal.