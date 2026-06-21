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Žiar nad Hronom plánuje ZUŠ presťahovať do centra mesta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Primátor Peter Antal priblížil, že ide o administratívne priestory, v ktorých kedysi sídlil okresný úrad.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 21. júna (TASR) - Základnú umeleckú školu (ZUŠ) Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom plánuje miestna samospráva presťahovať z jej sídla na okraji mesta do centra. Administratívnu budovu, v ktorej by umelecká škola mala sídliť, chce však najprv mesto za pomoci externých a vlastných finančných zdrojov zrekonštruovať. Kroky potrebné na získanie finančných prostriedkov na tento účel odsúhlasili už aj žiarski mestskí poslanci.

Primátor Peter Antal priblížil, že ide o administratívne priestory, v ktorých kedysi sídlil okresný úrad. Na ich využitie na vzdelávacie účely je však najprv potrebná rekonštrukcia. „Máme spracovanú štúdiu a teraz sa realizuje projektová dokumentácia,“ priblížil aktuálny stav primátor.

Projekt počíta s vytvorením učební pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor, koncertnej sály, skúšobní či kabinetov. Vybudovať chcú nové sociálne zariadenia aj bezbariérové prístupy. V rámci projektu chcú realizovať aj špeciálne akustické opatrenia potrebné na výučbu hudobných odborov. Obnova budovy zahŕňa aj zateplenie obvodového plášťa, výmenu výplní otvorov a úpravu strešného plášťa.

Rekonštrukciu v predpokladanej hodnote viac ako 3,354 milióna eur chce samospráva financovať kombináciou grantovej a úverovej podpory v rámci III. piliera Mechanizmu spravodlivej transformácie a vlastných zdrojov mesta. Zámer predloženia žiadosti o grant a spolufinancovanie projektu odsúhlasili žiarski poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
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