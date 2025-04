Na parkovisku v Žiari nad Hronom je nové 15-minútové bezplatné státie

Žiar nad Hronom 25. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom zaviedli pred pár dňami novinku v oblasti plateného parkovania v centre mesta. Vodiči môžu po novom stáť jedenkrát denne 15 minút na ktoromkoľvek spoplatnenom parkovacom mieste zdarma. Samospráva sa týmto krokom rozhodla vyhovieť požiadavkám samotných vodičov.



Riaditeľ mestských Technických služieb (TS) Igor Rozenberg priblížil, že ak chcú vodiči túto možnosť využiť, v automate na parkovacie lístky si musia vytlačiť bezplatný lístok na 15 minút. Rovnako si takýto lístok môžu zaobstarať prostredníctvom aplikácie.



„Kde to nebude možné urobiť, je parkovanie cez SMS. Tam sa dá zakúpiť len platené parkovanie. Takto to je v súčasnosti nastavené,“ podotkol Rozenberg s tým, že systém platí pre všetky spoplatnené parkovacie miesta na území mesta a vodiči môžu bezplatné státie využiť na jedno vozidlo len raz denne.



V Žiari nad Hronom je spoplatnených celkom 108 parkovacích miest. Nachádzajú sa na Ulici Š. Moysesa, v blízkosti hotela v centre mesta a tiež pri nemocnici. Parkovanie na nich je spoplatnené v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h, mimo tohto času a cez víkendy a sviatky je státie na nich bezplatné.