Plážové kúpalisko v Žiari otvoria počas nastávajúceho víkendu

Žiar nad Hronom 24. júna (TASR) - Žiarske plážové kúpalisko otvoria pre verejnosť v sobotu 27. júna. Do tohtoročnej sezóny vstupuje kúpalisko s novými cenami vstupného, k navýšeniu pristúpili mestské Technické služby pre zvyšujúce sa náklady na jeho prevádzku. Ceny vstupného na kúpalisku nemenili od roku 2016.



Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, areál čakajú v nasledujúcich dňoch ešte posledné úpravy, aby bol pripravený pre návštevníkov. Voda v bazéne je už napustená, v prevádzke bude aj detský bazén.



Zároveň upozorňuje, že návštevníci musia pre nový koronavírus dodržiavať opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR. Ide o dodržiavanie dvojmetrových rozostupov na voľných oddychových plochách či dezinfekciu rúk pri vstupe do areálu. Kapacita kúpaliska je do konca júna obmedzená na 500 ľudí, od začiatku júla sa navýši na 1000 ľudí.