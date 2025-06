Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom otvorí sezónu už túto sobotu

Žiar nad Hronom 11. júna (TASR) - Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom otvorí tohtoročnú sezónu v sobotu 14. júna. Jeho prevádzkovateľ Boris Murín avizuje, že kúpalisko bude otvorené v podobnom režime ako vlani a návštevníci sa môžu tešiť aj na viaceré akcie.



„Pripravujeme rôzne akcie pre deti aj dospelých. Vodný aerobik, kúpanie s hudbou či nočné kúpanie,“ podotkol Murín s tým, že novinkou v areáli bude obchodík so športovými potrebami.



Zmenou oproti minulému roku bude mierne zvýšené vstupné. Navýšenie cien si podľa prevádzkovateľa vyžiadali opatrenia ako zvýšenie dane z pridanej hodnoty či transakčná daň.



Kúpalisko bude podľa Murína otvorené v prípade priaznivého počasia každý deň. V júni budú jeho otváracie hodiny od 12.00 do 19.00 h, od júla sa jeho brány budú otvárať už o 9.00 h. Otvorené by malo byť do konca augusta.