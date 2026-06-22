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Žiar nad Hronom podporí rekonštrukciu parkoviska pri cirkevnej škole
Vedúci odboru ekonomiky a financovania žiarskeho mestského úradu Martin Sebechlebský na rokovaní priblížil, že o dotáciu škola žiadala na rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. júna (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom finančne podporí rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska pri Základnej škole s Materskou školou Štefana Moysesa. Žiarski poslanci odklepli počas svojho júnového rokovania cirkevnej škole na tento účel v rámci prvej zmeny rozpočtu mesta na tento rok dotáciu vo výške 20.000 eur.
Vedúci odboru ekonomiky a financovania žiarskeho mestského úradu Martin Sebechlebský na rokovaní priblížil, že o dotáciu škola žiadala na rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska. Škola podľa jeho slov realizuje rozšírenie parkoviska vo vlastnej réžii a celkové náklady predstavujú zhruba 100.000 eur.
„Vybudované parkovacie plochy budú počas prevádzkových dní školy slúžiť rodičom, zamestnancom a návštevníkom školy od 6.00 do 17.00 h, mimo času prevádzky školy, a to vo večerných hodinách, počas víkendov a počas prázdnin, budú voľne prístupné a využiteľné aj pre obyvateľov priľahlého územia,“ podotkol Sebechlebský.
Vedúci odboru ekonomiky a financovania žiarskeho mestského úradu Martin Sebechlebský na rokovaní priblížil, že o dotáciu škola žiadala na rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska. Škola podľa jeho slov realizuje rozšírenie parkoviska vo vlastnej réžii a celkové náklady predstavujú zhruba 100.000 eur.
„Vybudované parkovacie plochy budú počas prevádzkových dní školy slúžiť rodičom, zamestnancom a návštevníkom školy od 6.00 do 17.00 h, mimo času prevádzky školy, a to vo večerných hodinách, počas víkendov a počas prázdnin, budú voľne prístupné a využiteľné aj pre obyvateľov priľahlého územia,“ podotkol Sebechlebský.