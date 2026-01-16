< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom poskytol ľuďom bez domova jednorazovú pomoc
V utorok (13. 1.) zorganizovalo mesto výdaj teplej polievky, čaju a oblečenia na parkovisku pred Technickými službami na Ul. SNP.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom zorganizovalo v uplynulých chladných dňoch jednorazovú pomoc pre ľudí bez domova a sociálne odkázaných, a to formou výdaja teplého jedla a teplého oblečenia. Informovala o tom žiarska samospráva s tým, že v sociálnej pomoci bude pokračovať.
V utorok (13. 1.) zorganizovalo mesto výdaj teplej polievky, čaju a oblečenia na parkovisku pred Technickými službami na Ul. SNP. Pomoc využilo 14 ľudí bez domova, akcia sa podľa radnice stretla s veľmi pozitívnou odozvou. Polievku poskytli aj rodinám v osade pod Kortínou.
„Spolu bolo v školskej jedálni pripravených 100 porcií polievky, ktoré spolu s čajom rozdávali najodkázanejším aj nasledujúci deň,“ dodalo mesto. Radnica avizuje, že v sociálnej pomoci pokračuje. Naďalej prebieha zbierka teplého oblečenia a potrieb ako deky a paplóny, plánuje tiež výdaj teplého čaju.
