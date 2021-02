Práce na mestskom domove dôchodcov v Žiari nad Hronom finišujú

Žiar nad Hronom 9. februára (TASR) – Práce na domove dôchodcov, ktorý mesto Žiar nad Hronom buduje v prístavbe biskupského kaštieľa, finišujú. Stavba by mala byť samospráve odovzdaná do konca prvého štvrťroka. Pre TASR to povedal vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



„Aktuálne sa uskutočňujú práce v interiéri a rozsiahle práce na parkovisku aj pri vstupe okolo kaštieľa,“ uviedol Baláž s tým, že stavba by mala byť v najbližších mesiacoch odovzdaná mestu. Ako dodal, nasledovať budú legislatívne kroky. Mesto musí získať licenciu a všetky potrebné povolenia na zaradenie do siete sociálnych služieb. „Domov dôchodcov by tak možno mohol fungovať od začiatku roka 2022,“ prezradil Baláž s tým, že určenie termínu je v tejto fáze ešte problematické.



Projekt mestského domova dôchodcov začala samospráva realizovať v minulom roku. Vzniknúť má rekonštrukciou prístavby k biskupskému kaštieľu z 80. rokov 20. storočia. „Objekt zmenil svoj tvar, bola vytvorená sedlová strecha, vymenená bola fasáda, okná i dvere,“ vymenoval Baláž s tým, že pri obnove budovy sa mesto snažilo čo najviac priblížiť historickej podobe kaštieľa.



Nový domov dôchodcov má mať kapacitu 40 lôžok, mesto projektom reaguje na vysoký dopyt po umiestnení do zariadení pre seniorov zo strany svojich obyvateľov. „Neustále máme veľa žiadostí, preto sme si povedali, že je tu priestor pre menší domov dôchodcov,“ vysvetlil Baláž.