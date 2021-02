Práce na rekonštrukcii žiarskej plavárne spomalila pandémia

Žiar nad Hronom 12. februára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu výrazne spomalila práce na rekonštrukcii plavárne v Žiari nad Hronom. Najväčší investičný projekt mesta za posledné roky napriek tomu postupne napreduje. Pre TASR to povedal vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



„Pandémia nám situáciu výrazne skomplikovala. Museli sme reagovať na zníženie príjmov v rozpočte mesta,“ vysvetlil Baláž. Práce na obnove plavárne sa spomalili na jar, napriek tomu rekonštrukcia postupuje pomalším tempom najmä na fasáde budovy. „Na prelome rokov sa začali robiť aj niektoré technologické práce,“ prezradil Baláž. Ako dodal, v optimistickom scenári by rekonštrukcia mohla byť dokončená do konca roka 2021, definitívne to však, vzhľadom na nevyspytateľný vývoj pandémie, nemožno povedať.



Rekonštrukcia plavárne je už druhý rok najväčším projektom samosprávy, jeho rozpočet je približne na úrovni štyroch miliónov eur. „Rozpočet sa snažíme znižovať. Rekonštrukcia sa uskutočňuje takzvanou in-house metódou. Práce zabezpečuje naša dcérska spoločnosť Technické služby,“ uviedol Baláž. Verejnými obstarávaniami na rôzne časti projektu sa chce mesto pokúsiť znížiť finálnu sumu nad 3 milióny eur.



Cieľom rozsiahlej rekonštrukcie mestskej plavárne je zmena vzhľadu i modernizácia objektu, ktorý bol pre verejnosť otvorený na začiatku 90. rokov 20. storočia. „V prvom rade ale ide o zásadné zníženie energetickej záťaže. Objekt bol neskutočne energeticky náročný. Rekonštrukciou fasády značným spôsobom znížime náklady na jeho vykurovanie,“ povedal Baláž.