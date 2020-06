Predajcovia teplých jedál dostali pred zimným štadiónom v Žiari zelenú

Žiar nad Hronom 11. júna (TASR) - Žiarski poslanci dali vo štvrtok na rokovaní mestského zastupiteľstva zelenú ambulantnému predaju pred budovou zimného štadióna. Mesto tak reagovalo na požiadavku od samotných divákov a užívateľov štadióna, ktorým na štadióne chýbala ponuka teplého občerstvenia.



"Ide o to, aby mohlo byť v rámci zimného štadióna pripravované aj jedlo, ktoré v jestvujúcom bufete nemôže byť pripravované vzhľadom na to, že nespĺňa na to podmienky," vysvetlil žiarsky primátor Peter Antal.



Takýto predaj, ktorý poslanci upravili v novom všeobecne záväznom nariadení mesta o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, bude umožnený pri hlavných vstupoch do zimného štadióna určených pre verejnosť počas konania podujatí.