Návštevníci žiarskej plavárne majú k dispozícii nové parkovisko
Má prispieť k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri parkovaní v tejto časti mesta.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. decembra (TASR) - Návštevníci žiarskej plavárne majú k dispozícii nové parkovisko. V jej tesnej blízkosti otvorilo mesto v stredu novú parkovaciu plochu s kapacitou 44 parkovacích miest pre osobné automobily a štyri parkovacie státia.
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti informoval, že parkovisko je prioritne určené najmä pre návštevníkov plavárne a zákazníkov služieb poskytovaných na plavárni. Má prispieť k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri parkovaní v tejto časti mesta.
„Bol tu jeden veľký problém, že návštevníci plavárne tu nemali kde parkovať a využívali viac-menej verejné miesta, ktoré sú určené bytovým domom,“ poznamenal Antal s tým, že preto sa tam rozhodli vybudovať nové parkovisko, ktoré bude mať dostatok miesta pre osobné vozidlá aj autobusy.
Antal dodal, že na parkovisku ešte pribudnú dve nabíjačky pre elektromobily. „Je tu zároveň urobená predpríprava na rampu, ktorú sme neosadili, a uvidíme, ako bude využívané parkovisko,“ poznamenal s tým, že tam nechcú nikomu zakazovať parkovať, no prioritne je určené pre návštevníkov plavárne. Už v minulosti avizoval, že ak bude jeho obsadenosť zo strany obyvateľov priľahlých bytových domov veľká, pristúpi mesto k doplneniu rampového systému.
