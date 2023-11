Projekt záhradkárskej oblasti v Žiari nad Hronom brzdí územný plán

Žiar nad Hronom 6. novembra (TASR) - Projekt novej záhradkárskej osady, ktorú plánuje žiarska samospráva vybudovať v časti Podháj, čaká na schválenie zmeny územného plánu. Primátor Peter Antal na sociálnej sieti informoval, že ide stále o "živý" projekt, v rámci ktorého by na ploche s rozlohou približne 65.000 štvorcových metrov malo vzniknúť 83 pozemkov.



"Projekt stojí, pretože nemáme schválenú zmenu územného plánu. Hneď ako dôjde k jeho schváleniu, čo by mohlo byť koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho roka, tak pristúpime k požiadaniu o vydanie územného rozhodnutia, pretože projekt na územné rozhodnutie už máme niekoľko mesiacov od projektanta odovzdaný," priblížil Antal.



O zmenu územného plánu požiadali pre svoje projekty aj viacerí vlastníci súkromných pozemkov. Primátor ďalej vysvetlil, že zmena územného plánu stála najmä z dôvodu plánovaného obchodného centra a jeho dopravného pripojenia na Ulicu SNP. "Čo nám zároveň vyhovovalo, keďže sme sa rozhodli zmeniť cestné pripojenie k záhradkárskej osade, ktoré malo ísť pôvodne cez obec Lutila. Výstavbou obchodného centra sa nám naskytla možnosť, že pripojenie pôjde cez takzvané Gastro a premostenie cez Lutilský potok," dodal.



Po vydaní územného rozhodnutia bude podľa Antala nasledovať vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu. "Následne bude môcť byť spracovaný rozpočet tohto projektu a budeme môcť hľadať záujemcov alebo budúcich vlastníkov chatiek, ktorým budeme vedieť povedať cenu, za ktorú budeme predávať pozemky a chatky," dodal s tým, že samotné mesto chce realizovať výstavbu týchto chatiek.



Pozemky v záhradkárskej osade budú mať výmeru približne 550 štvorcových metrov. Navrhované chatky by mali byť jednopodlažné s podkrovím, s prístreškom na smetné nádoby, dopravným napojením a inžinierskymi sieťami.