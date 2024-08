Žiar nad Hronom: Rady držiteľov regionálnej značky sa opäť rozšírili

Žiar nad Hronom 14. augusta (TASR) - V regióne Pohronia pribudli ďalší výrobcovia, ktorí získali na svoje produkty regionálnu značku. Ako pre TASR priblížila koordinátorka regionálneho značenia Slavomíra Zaťková, aktuálne je takýchto certifikovaných výrobcov celkovo 37.



"V roku 2024 sme vyhlásili zatiaľ jednu výzvu na predkladanie žiadostí o získanie značky, a to v mesiaci marec, do ktorej sa nám zapojilo šesť regionálnych výrobcov," priblížila Zaťková s tým, že ďalšiu výzvu plánujú vyhlásiť v septembri.



V marcovej výzve získalo certifikát šesť regionálnych výrobcov. Sú medzi nimi Vladimír Ditte so svojimi tokárskymi výrobkami, Maroš Danko s tokárskymi výrobkami a Klaudia Štrbová, ktorá má certifikované pestovanie a spracovanie ovocia, zeleniny a byliniek pod názvom Z babkinej záhradky.



Regionálne značenie na svoje veľkonočné vajíčka, dekorácie a vianočné ozdoby získala Zuzana Magulová. Značku udelili aj bábike v tradičnom tekovskom kroji a textilným výrobkom Gabriely Štefaňákovej a medu, medovine a vínu z Tekova od Františka Šumeraja.



Značka regionálny produkt Pohronie sa podľa Zaťkovej stále teší veľkému záujmu obyvateľov z miest a obcí z okresov, ktoré spadajú pod územnú pôsobnosť značky. "Sme veľmi radi, že naši výrobcovia hrdo prezentujú svoje jedinečné výrobky na akciách a podujatiach, a tým dokazujú, že záujem o tradičné výrobky a remeslá neustále rastie," podotkla.